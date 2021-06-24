Страны ОЭС приняли "Бакинскую декларацию"

Состоялось IV заседание министров энергетики стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС) под председательством Азербайджана, на котором принята "Бакинская декларация", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заседании в режиме видеоконференции приняли участие высокопоставленные представители стран ОЭС - Ирана, Турции, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, а также ряда международных организаций.

Председательствовавший на заседании министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов рассказал о роли ОЭС в качестве формата сотрудничества, способствующего многоплановым и взаимовыгодным отношениям в Евразии.

По его словам, Азербайджан является инициатором и активным участником ряда проектов в рамках ОЭС в сферах транспорта, энергетики, региональной интеграции и социально-экономического развития.

"Торговый оборот Азербайджана со странами - участницами ОЭС в прошлом году составил около 4,9 миллиарда долларов США. Доля этих стран во внешней торговле Азербайджана составляет 20 процентов. До настоящего времени эти государства инвестировали в экономику Азербайджана 16,9 миллиарда долларов. При этом Азербайджан вложил в экономику стран ОЭС более 18,5 миллиарда долларов", - сказал министр.

Говоря о вкладе достижений энергетической политики Азербайджана в энергосотрудничество в рамках ОЭС, а также о двусторонних и трехсторонних форматах этого сотрудничества, Шахбазов отметил, что созданная по инициативе Азербайджана разветвленная инфраструктура нефте- и газопроводов, соединяющая Каспийское, Черное, Средиземное и Адриатическое моря, обеспечивает интересы и стран региона, и решение вопросов энергетической безопасности. Так, до настоящего времени по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на турецкий и мировой рынки только из Азербайджана было поставлено более 438 миллионов тонн нефти. А газопроводы обеспечили поставку в Турцию 82 миллиардов кубометров природного газа. За последние три года на мировой рынок по БТД было поставлено около 20,7 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов туркменского происхождения, а также 106 тысяч тонн казахстанской нефти. Особо была подчеркнута роль "Южного газового коридора" в энергетической интеграции.

"В этом году через TANAP турецким потребителям было экспортировано 2,5 миллиарда кубометров, а европейским - 2,8 миллиарда кубометров природного газа - через TAP. Отражение "Южного газового коридора" в "Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией" является подтверждением стратегического значения данного проекта на самом высоком уровне", - отметил глава ведомства.

Он также коснулся вопросов поддержки реализуемых и планируемых в настоящее время проектов, реформ в электроэнергетическом секторе, процесса создания "Регионального рынка электроэнергии" ОЭС и новых перспектив сотрудничества.

"Сегодня новые реалии, сложившиеся в регионе под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, способствуют широкому сотрудничеству в рамках ОЭС по новым проектам, которые укрепят безопасность и стабильность, в том числе энергетическую. Планируемые в будущем аукционы по проектам ВИЭ мощностью около 700 мегаватт, а также совместное использование богатого ветрового потенциала Каспийского моря, ветряного, солнечного и гидроэнергетического потенциала Карабаха - это возможности для углубления энергетического и экономического сотрудничества в рамках ОЭС", - сказал Шахбазов.

В свою очередь, генеральный секретарь ОЭС Хади Солейманпур рассказал о целях организации в следующем десятилетии по доведению доли "зеленой энергии" в общем энергетическом балансе между странами - участницами до значительно более высокого уровня, чем сейчас, усилению сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Он отметил важность совместного проекта ОЭС и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по созданию Центра чистой энергии. Также была выражена уверенность в том, что этот центр станет перспективным элементом "Глобальной сети региональных центров устойчивой энергии", охватывающей весь мир.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, глава минэнерго Ирана Реза Ардаканиан и другие выступившие также отметили, что такие инициативы, как создание Центра чистой энергии и сотрудничество в области ВИЭ, внесут важный вклад в процесс перехода на энергию в соответствии с Целями устойчивого развития.

По итогам заседания была принята "Бакинская декларация" с целью укрепления энергетического сотрудничества в рамках ОЭС. Документ предусматривает широкое взаимодействие между странами - участницами организации в сферах поставок сырой нефти, природного газа, нефтехимии и нефтепродуктов, создания электроэнергетических сетей, региональной торговли электроэнергией, чистых источников энергии, энергоэффективности, финансирования перехода на чистую энергию в соответствии с глобальными шагами в борьбе с изменением климата. В декларации также особо подчеркивается, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана имеются возможности для использования "зеленой энергии".

Использование этого потенциала окажет положительное влияние на борьбу с климатическими изменениями, говорится в документе.

В декларации предложено странам ОЭС и соответствующим международным организациям поддержать азербайджанскую "Концепцию зеленой энергии".

На заседании также были приняты "Энергетическая стратегия" и "План действий" ОЭС до 2030 года, "Устав Центра чистой энергии", дорожная карта "Регионального рынка электроэнергии".