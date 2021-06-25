https://news.day.az/economy/1355878.html В Азербайджане резко вырос объем электронной торговли
В Азербайджане резко вырос объем электронной торговли
В мае этого года в сети электронной торговли посредством банковских карт население Азербайджана произвело оплаты в размере 394 млн. манатов, что на 3,7% больше, чем в апреле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, этот показатель вырос на 44,9% по сравнению с маем прошлого года.
Сумма платежей, осуществленных в электронной торговле, составила основную долю от общего объема безналичных платежей по банковским картам - 52,2%. Это на 0,4 процентных пункта больше, чем в апреле.
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