Производство машин и оборудования в Азербайджане значительно выросло

В Азербайджане в январе - июне 2021 года было произведено машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 134,2 миллиона манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

Производство машин и оборудования в отчетный период выросло на 48,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Производство тракторов выросло в 2,8 раза, а автомобилей, прицепов и полуприцепов - сократилось на 47,1 процента.

По данным ведомства, в январе - июне в Азербайджане было произведено 795 легковых автомобилей. Этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 873.

Отметим, что ВВП Азербайджана в январе - июне вырос на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министерство экономики прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне 3,4 процента.