АБР предложил техническую помощь странам Южного Кавказа в рамках совместного проекта

Азиатский банк развития (АБР) предложил техническую помощь странам Южного Кавказа в рамках проекта "Ворота Южного Кавказа", чтобы помочь разработать подход к региональному сотрудничеству для реализации экономического потенциала региона в послевоенных условиях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ожидается, что техническая помощь в размере 500 тысяч долларов будет направлена на развитие сфер сельского хозяйства, промышленности, торговли и транспорта.

Такой подход, отмечают в АБР, предоставит варианты для выявления и оптимизации возможностей на местном и международном уровне.

"Исторические транспортные пути, заблокированные из-за закрытых пограничных переходов, приводят к высоким торговым издержкам и снижению экспортной конкурентоспособности региона. Новые дороги могут принести региону значительные экономические выгоды", - говорится в заявлении Банка.

Следует отметить, что с 1999 года АБР предоставил Азербайджану техническую помощь, кредиты, гранты и т.д. в объеме более 5,2 миллиарда долларов.