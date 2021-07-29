Открытие Торгового представительства Азербайджана в Израиле больше сблизит наши страны

"Открытие Торгового представительства Азербайджана в Израиле еще больше сблизит наши страны и народы".

Как передает Day.Az, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.

"Сегодня исторический день. Со времени установленных 30 лет назад отношений между нашими странами, Азербайджан не имел представительства в Израиле. Теперь это изменилось. Сегодня Азербайджан открыл торговое представительство в Тель-Авиве и впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг. Это сблизит наши страны и народы и создаст возможности для того, чтобы наши отношения стали более крепкими и многосторонними. Верю, что это станет еще одним шагом к открытию посольства Азербайджана в Израиле", - отметил дипломат.

Посол Израиля сказал, что в следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений и дружбы между Азербайджаном и Израилем: "Дай Бог, мы отметим это вместе в Израиле и Азербайджане".