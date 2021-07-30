Азербайджан ожидает израильские инвестиции в стартап-проекты

Между азербайджанскими инвестиционными компаниями и израильской OurCrowd подписан меморандум о взаимопонимании, на основании которого будут вложены инвестиции в стартап-проекты Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что меморандум также предусматривает трансфер передового опыта ведущих израильских компаний в Азербайджан.

"Новое направление сотрудничества будет способствовать созданию инновационной экосистемы в Азербайджане", - написал Джаббаров.

Ранее сообщалось, что 29 июля в Тель-Авиве состоялась церемония открытия торгового и туристического представительств Азербайджана в Израиле.

Как отметил Джаббаров, эти представительства являются важными платформами для расширения партнерства и связей между деловыми кругами двух стран.