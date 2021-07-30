Азербайджан ожидает израильские инвестиции в стартап-проекты - Микаил Джаббаров
Между азербайджанскими инвестиционными компаниями и израильской OurCrowd подписан меморандум о взаимопонимании, на основании которого будут вложены инвестиции в стартап-проекты Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Министр отметил, что меморандум также предусматривает трансфер передового опыта ведущих израильских компаний в Азербайджан.
"Новое направление сотрудничества будет способствовать созданию инновационной экосистемы в Азербайджане", - написал Джаббаров.
Ранее сообщалось, что 29 июля в Тель-Авиве состоялась церемония открытия торгового и туристического представительств Азербайджана в Израиле.
Как отметил Джаббаров, эти представительства являются важными платформами для расширения партнерства и связей между деловыми кругами двух стран.
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