Внедрение цифровой нацвалюты остается приоритетом

Внедрение в Азербайджане цифровой национальной валюты остается приоритетным вопросом.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, Центробанк проводит исследования в области цифрового маната и проводит обсуждения с соответствующим органом Турции в этой области: "Они проводят серьезные исследования, и мы присоединились к ним. В случае принятия определенных решений, касающихся цифровой валюты, общественность будет подробно проинформирована об этом. Могу сказать, что это событие станет важной составляющей цифровой экономики".

Также было отмечено, что в Азербайджане нет никаких проблем с безналичными платежами, однако население все еще предпочитает пользоваться наличными средствами.