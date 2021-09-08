Сколько Азербайджан потратит на оборону и безопасность в 2022 году?

Названы прогнозируемые расходы в госбюджете Азербайджана на оборону и безопасность в 2022 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно прогнозу Минфина по сводному бюджету на 2020 год, расходы на оборону и безопасность составят 4 499 238 900 манатов.

Напомним, что расходы государственного бюджета Азербайджана в 2022 году прогнозируются на уровне 28 миллиардов 974 миллионов манатов.