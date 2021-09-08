Обнародованы прогнозируемые социальные расходы в бюджете на следующий год

В следующем году 12,37 процента расходов госбюджета будет направлено на социальную защиту и социальное обеспечение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в прогнозе Минфина по госбюджету на 2022 год.

Другими словами, в следующем году на здравоохранение будет выделено 3 миллиарда 584 миллиона 408 тысяч манатов.

Отметим, что в следующем году расходы госбюджета прогнозируются в размере 28 млрд. 974 млн. манатов.