В Азербайджане будет проведена амнистия капитала и имущества

В Азербайджане будет обеспечено продолжение системной борьбы с теневой экономикой и поддержка справедливой конкурентной среды.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в информации Минфина, касающемся макрофискальных рамок на 2022-2025 годы и предварительных показателей сводного и государственного бюджетов на 2022 год.

Было отмечено, что в среднесрочной перспективе в этом направлении предусматривается создание правовых основ перехода к общей системе декларирования, реализация таких мер, как амнистия капитала и имущества, что сыграет важную роль в продолжении борьбы с теневой экономикой и поддержке справедливой конкурентной среды.

Также отмечено, что предусматривается создание дополнительных специальных налоговых льгот, стимулирующих инвестиции. Так, в среднесрочной перспективе планируется реализовать меры по введению специального налогового режима для стимулирования развития освобожденных от оккупации территорий, пересмотру соответствующих льгот на капитальные вложения за счет строительства новых производственных площадей, предоставлению налоговых стимулов для развития туризма, ускоренному восстановлению НДС при капитальных вложениях в производство стратегической продукции или замене его задолженностью по НДС, возникающей при импортных операциях.