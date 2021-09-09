Поставки азербайджанского газа повышают конкуренцию на европейском рынке

Трансадриатический трубопровод (TAP), по которому азербайджанский газ поставляется в Европу, а также трубопровод Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия (BRUA) и терминал сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк (Хорватия), повысят безопасность газоснабжения и конкуренцию на европейском рынке. Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на заявление Совета Европейского союза (ЕС), передает Day.Az .

"Это важные элементы инфраструктуры, которые в значительной степени повысят безопасность и диверсификацию поставок газа, а также улучшат взаимосвязь и конкуренцию в регионе. Совет Европейского союза приветствует продолжающиеся строительные работы в рамках проекта интерконнектора Греция - Болгария (IGB) и отмечает, что сроки реализации по нему перенесены на июль 2022 года. Организация предлагает инициатору проекта и всем заинтересованным сторонам активизировать усилия по обеспечению своевременной реализации проекта, облегчая доступ к новым источникам газа в Болгарии и других частях Юго-Восточной Европы", - говорится в заявлении.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года с запуском "Южного газового коридора" (ЮГК). TAP, который является европейской часть ЮГК, ежегодно будет поставлять 8 миллиардов кубометров газа в Италию и по 1 миллиарду кубометров газа в Грецию и Болгарию. По оценкам, на данный момент по трубопроводу было поставлено более 3 миллиардов кубометров газа. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что TAP достигнет своей полной мощности в 10 миллиардов кубометров в год в ближайшие два года.