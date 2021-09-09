У Азербайджана с Казахстаном есть потенциал для расширения торгового сотрудничества

Внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Казахстаном за семь месяцев 2021 года составил 62 миллиона долларов США, и имеется большой потенциал для увеличения объема экспортно-импортных операций по всем направлениям торгового сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на 17-ом заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Министр отметил, что в Азербайджане зарегистрировано 152 казахстанских предприятия, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, строительства и транспорта. В 1995-2021 годах Азербайджан инвестировал в Казахстан 203,7 миллиона долларов США, а Казахстан в Азербайджан - 94,8 миллиона долларов США.

Было также отмечено, что наблюдается положительная динамика двусторонней торговли в энергетической сфере. Так, сырая нефть и нефтепродукты Казахстана сегодня перевозятся через Каспийское море и Азербайджан на черноморские терминалы. В 2020 году компания SOCAR Trading S.A. закупила 106 тысяч тонн сырой нефти казахстанского происхождения с целью увеличения поставок на мировой рынок по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, а за семь месяцев текущего года этот показатель составил 71 тысячу тонн.

В свою очередь, министр торговли и интеграции Казахстана, сопредседатель комиссии Бахыт Султанов выразил свои поздравления по случаю освобождения исторических азербайджанских земель от армянской оккупации.

"По прогнозам, к 2028 году объем торговых потоков по всему миру вырастет на 45 процентов, а основная часть логистики будет приходиться на наземный транспорт. Сейчас наша задача - правильно интегрировать Транскаспийский транспортный коридор в мировую систему снабжения", - сказал Бахыт Султанов.

В заключение был подписан протокол по итогам 17-го заседания Совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами и было согласовано провести 18-е заседание в следующем году в Нур-Султане.