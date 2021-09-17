Британия рассматривает Азербайджан в качестве кавказско-каспийского хаба

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп встретился с председателем Алятской свободной экономической зоны Валехом Алескеровым.

Как передает Day.Az, об этом британский дипломат написал в Twitter.

"Мы обсудили возможность использования британскими компаниями Азербайджана как кавказско-каспийского хаба", - отметил посол.