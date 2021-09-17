https://news.day.az/economy/1381089.html Британия рассматривает Азербайджан в качестве кавказско-каспийского хаба
Британия рассматривает Азербайджан в качестве кавказско-каспийского хаба
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп встретился с председателем Алятской свободной экономической зоны Валехом Алескеровым.
Как передает Day.Az, об этом британский дипломат написал в Twitter.
"Мы обсудили возможность использования британскими компаниями Азербайджана как кавказско-каспийского хаба", - отметил посол.
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