В Баку пройдет Международный конгресс астронавтики

Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, в ведомстве прошла встреча с находящейся в стране с рабочим визитом делегацией Международной федерации астронавтики. В ходе встречи министр Рашад Набиев сказал, что независимый Азербайджан стал членом мировой космической семьи благодаря успешным спутниковым проектам, реализованным по инициативе и под руководством Президента Ильхама Алиева.

"Именно в результате этого такое важное мероприятие, как Международный конгресс астронавтики, возвращается в Баку спустя полвека", - было подчеркнуто на встрече.

Было отмечено, что это мероприятие, наряду с Азербайджаном, предоставит неоценимую возможность соседним странам, в том числе государствам, которые не являются членами федерации, более тесно интегрироваться в мировую космическую отрасль.

Президент Федерации Паскаль Эренфройнд выразила признательность "Азеркосмос" за тесное сотрудничество.

"Я уверена, что Международный конгресс астронавтики в 2023 году ощутимо отразится на позиции Азербайджана на космической арене и даст стране импульс стать одной из движущих сил глобальной космической индустрии", - сказала Эренфройнд.

В рамках встречи состоялась официальная церемония подписания соглашения между "Азеркосмос" и Международной федерацией астронавтики о проведении Международного конгресса астронавтики в 2023 году в Баку.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики внесет значительный вклад в установление более тесных связей с ведущими мировыми партнерами космических агентств, компаний и организаций, ускорение процесса трансфера космических технологий в регион, развитие человеческого капитала, а также в укрепление репутации нашей страны как "космического центра региона" и надежного партнера на международной арене.

Отметим, что Баку завоевал право проведения Международного конгресса астронавтики в 2023 году на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в столице США Вашингтоне в 2019 году. Среди городов, номинированных на проведение этого престижного мероприятия, были Сингапур, Рио-де-Жанейро и Нью-Дели.