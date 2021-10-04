Японские компании примут участие в восстановлении Карабаха

Японские инвесторы и компании будут приглашены к участию в восстановительных работах в Карабахе.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев в ходе японско-азербайджанского инвестиционного форума в Баку.

"С целью поощрения инвестиций в страну создается ряд поощрительных программ и соответствующих экономических зон. Японские компании в Азербайджане работают в областях нефти и газа, а также в области сельского хозяйства. За прошлый год товарооборот наших стран превысил 200 миллионов долларов, и рост этого сектора в ближайшем будущем увеличится до четырех раз", - казал он.

Мусаев отметил, что в Азербайджане за все время сотрудничества уже сданы в эксплуатацию сотни проектов за счёт японских кредитов.