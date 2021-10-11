Беларусь будет восстанавливать железные дороги в Азербайджане

Беларусь будет восстанавливать транспортную инфраструктуру в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики, передает Day.Az со ссылкой на белорусские СМИ.

В понедельник министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко встретился в Минске с послом Азербайджана Ульви Бахшалиевым.

"Белорусская сторона получила приглашение посетить Азербайджан, чтобы посмотреть на месте, какие проекты можно реализовать. Будет прорабатываться состав рабочей группы. В нее войдут специалисты наших проектных организаций ("Белгипродор" и "Институт Белжелдорпроект")", - рассказала пресс-секретарь белорусского Минтранса Анна Куриленок.

Авраменко отметил, что проектирование транспортной инфраструктуры у Беларуси есть соответствующие мощности и специалисты, особенно в части железных дорог. По словам азербайджанского посла, в стране много перспективных проектов, которые нужно реализовать.

После конфликта в Карабахе Беларусь предложила Азербайджану помощь в "реанимации" пострадавших территорий. Белорусские строители, к примеру, готовы восстанавливать жилье, школы, детские сады и больницы. Также они планируют построить в регионе агрогородки по типу белорусских. В этом году Беларусь поставила в Азербайджан стройматериалов на сумму более 3,5 миллиона долларов.