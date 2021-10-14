В Азербайджане из продуктов переработки отходов произведена продукция почти на 82 млн манатов

В Азербайджане за последние 10 лет из продуктов переработки отходов произведена продукция на 81,9 миллиона манатов.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend в четверг сообщили в Балаханском промышленном парке.

Было отмечено, что продукция вторичной переработки на сумму в 10,8 миллиона манатов была экспортирована в ряд зарубежных стран, в том числе в Нидерланды, Швейцарию, США, Казахстан, Грузию, Россию и Беларусь.

"В промышленном парке официально зарегистрировано 23 резидента. Расширена деятельность по увеличению "зеленого" производства. За время работы парка резидентами было инвестировано 44,7 миллиона манатов и создано более 800 новых рабочих мест. Резидентство в Балаханском промышленном парке дает предпринимателям ряд преимуществ. Таким образом, резиденты, которые применяют в своей деятельности современные технологические инновации в соответствии с принципами устойчивого развития и стандартами защиты окружающей среды, освобождены от подоходного налога, земельного налога и налога на имущество сроком на 10 лет.

При этом технологическое оборудование, ввозимое для производственных целей, освобождается от уплаты НДС и импортной пошлины сроком на семь лет. Лучшим примером экономии природных ресурсов и энергии в результате вторичного использования является возможность удовлетворить потребности промышленного парка альтернативной энергией, получаемой при утилизации отходов. Размещение здесь перерабатывающих, производственных и сервисных зон в едином пространстве важно с точки зрения экономической рентабельности", - сообщили в Балаханском промышленном парке.

Отметим, что Балаханский промышленный парк был создан распоряжением Президента Азербайджана от 28 декабря 2011 года с целью создания благоприятных условий для предпринимателей и потенциальных инвесторов в сфере повторной переработки. Распоряжением ОАО "Тамиз Шахар" министерства экономики было утверждено в качестве управляющей организацией Балаханским промышленным парком. Площадь парка, который изначально занимал семь гектаров, была увеличена до 10,15 гектара.