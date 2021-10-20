https://news.day.az/economy/1393911.html Правительству Азербайджана представлена концепция развития «зеленой энергетики» - замминистра
Правительству Азербайджана представлена концепция развития «зеленой энергетики» - замминистра
Минэнерго Азербайджана представило правительству концепцию развития "зеленой энергетики".
Об этом сказал в среду заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на открытии выставок Rebuild Karabakh и BakuBuild в бакинском Экспо-центре, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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