Правительству Азербайджана представлена концепция развития «зеленой энергетики»

Минэнерго Азербайджана представило правительству концепцию развития "зеленой энергетики".

Об этом сказал в среду заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на открытии выставок Rebuild Karabakh и BakuBuild в бакинском Экспо-центре, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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