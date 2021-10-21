Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank

20-го октября состоялось официальное открытие нового головного офиса ОАО Yelo Bank. На мероприятии приняли участие все акционеры банка, руководство Центрального Банка Азербайджанской Республики, а также другие официальные лица.

Современное офисное здание, расположенное по адресу проспект Зардаби 81К, отремонтировано в соответствии с новой концепцией Yelo Bank - "Яркий Банкинг".

Здание отличается своей функциональностью - просторное офисное помещение, комфортные рабочие зоны, большой актовый зал, внутренняя библиотека, спортивный зал и кафетерий. Всё вышеперечисленное даёт возможность сотрудникам совмещать не только решение рабочих вопросов, но и является идеальным местом для общения, социализации, взаимодействия и проведения встреч.

Выступивший на открытии Вагит Алекперов выразил уверенность в правильности выбора новой стратегии, реализуемой с начала текущего года, о чем уже свидетельствуют высокие финансовые показатели Банка.

"Yelo Bank - это современный бренд, миссия которого заключается как в поддержке малого и среднего предпринимательства, так и оказании полного спектра финансовых услуг населению Азербайджана.

Все, что мы видим сегодня, еще раз доказывает профессионализм команды. Я хочу еще раз поздравить руководство и коллектив Yelo Bank с этим знаменательным событием и пожелать всем успехов и достижения поставленных целей".

Председатель Центрального банка Эльман Рустамов поздравил коллектив банка с открытием нового головного офиса и высоко оценил результаты, достигнутые сотрудниками Yelo Bank после процесса ребрендинга.

Глава Наблюдательного Совета Yelo Bank Марина Кулишова отметила, что долгожданное открытие нового головного офиса является логическим завершением процесса ребрендинга Банка.

"Головной офис - это сердце и мозговой центр любой организации. Мы уделили особое внимание созданию максимально комфортных условий для нашей команды, так как наш главный актив - это персонал, который тут работает".

Председатель Правления Yelo Bank Анар Гасанов подтвердил, что открытие головного офиса является очередным шагом в реализации новой стратегии:

"Банк уже вышел на качественно новый уровень обслуживания. Согласно нашей новой стратегии, мы продолжим поддержку реального сектора экономики. А также будем активно развивать розничный банкинг путем поиска новых инновационных решений для улучшения банковского опыта наших клиентов.

Хочу особо поблагодарить глубокоуважаемого Вагита Юсуфовича за неоценимую поддержку Банку в реализации наших основных стратегических бизнес-целей".

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Yelo Bank - Яркий Банкинг!