НОВИНКА в условиях ипотеки на квартиры премиум-класса!

Наличие собственного дома - это одна из великих и важных целей для многих людей. Но купить дом с красивым видом, удобным расположением, развитой инфраструктурой и множеством других преимуществ не так-то просто. Одна из ведущих компаний страны в секторе недвижимости PMD Group предлагает обновленные, более удобные и доступные условия продажи, чтобы сделать мечты людей более доступными. По новым условиям, вы можете приобрести квартиру в комплексе с ипотечным кредитом на срок до 22 лет вместо 20. Кроме того, можно получить квартиру с первоначальным взносом 8% вместо 30% и с годовой процентной ставкой 8% вместо 10%.

Получение ипотеки - важное жизненное решение, к которому следует относиться очень внимательно. У ссуды под залог собственного капитала есть много преимуществ. Первоначально платить легко - ипотека выплачивается небольшими взносами каждый месяц, и в зависимости от процентной ставки ваши ежемесячные платежи могут быть намного ниже, чем арендная плата, которую вы будете платить в этой местности. Кроме того, ипотека является единственным способом получения собственного жилья для большинства людей.

PMD Group предлагает вам квартиры из разных проектов, расположенных в разных частях города, с новыми условиями ипотеки. Например, "Gumush Residence", "Nizami Boutique House", "Hillside Residence" - это комплексы в центре города, которые несут в себе совершенно иную концепцию с великолепным видом, качеством и обещанным стилем жизни.

Жилые дома премиум-класса "Üzeyir Hacıbəyli 57" и "Zərifə Əliyeva 53" воплощающие концепцию жизни в центре, позволяют запечатлеть современный ритмичный пульс города в окружении современных деловых и торговых центров, роскошных отелей и бутиков.

Сочетая восточный комфорт с западным качеством, "Tabriz Evlari" находится в районе с благоприятной инфраструктурой, а "Khazri Residence" находится на побережье Каспийского моря, в нескольких шагах от прекрасного песчаного пляжа.

Приобретение квартир в этих жилых комплексах, находящихся под управлением PMD Group, стало проще и выгоднее на предлагаемых условиях. Чтобы воспользоваться этими условиями, вы можете получить информацию на нашем веб-сайте www.fmg.az/menzil-satisi или связаться с нами по телефону *5775.