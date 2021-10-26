https://news.day.az/economy/1396169.html В Азербайджане установлена новая сейсмостанция
В Азербайджане установлена новая сейсмостанция
В Азербайджане установлена новая сейсмостанция, сообщили Trend Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), передает Day.Az.
Сотрудники центра завершили работы по установке новой сейсмостанции в Товузском районе.
Кроме того, в Исмаиллинском и Дашкесанском районах проделаны предварительные работы для установки сейсмостанций.
Таким образом, число действующих сейсмостанций в Азербайджане достигнет 84.
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