В Азербайджане установлена новая сейсмостанция
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В Азербайджане установлена новая сейсмостанция, сообщили Trend  Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), передает Day.Az.

Сотрудники центра завершили работы по установке новой сейсмостанции в Товузском районе.

Кроме того, в Исмаиллинском и Дашкесанском районах проделаны предварительные работы для установки сейсмостанций.

Таким образом, число действующих сейсмостанций в Азербайджане достигнет 84.