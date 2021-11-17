Улучшаются возможности для экспорта сельхозпродукции из Азербайджана в Россию.

Об этом сказал в среду чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников в ходе Деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры "Умный город" в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Несмотря на то, что пандемия коронавируса немного "подрезала" наши экономические отношения, мы уже вышли на положительные результаты - до уровня трех миллиардов долларов. Товарооборот в основном осуществляется в ненефтяном секторе. Также улучшаются возможности для азербайджанского экспорта сельхозпродукции в Россию", - сказал Бочарников.

По его словам, в Азербайджане созданы благоприятные условия для ведения бизнеса.

"Теснейшим образом ведется сотрудничество экономических органов Азербайджана и России. Посольство РФ, торговое представительство готовы оказать российским предпринимателям необходимую поддержку в Азербайджане", - сказал Бочарников.