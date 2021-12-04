Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Depozit faizini öncədən al!

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

22 ноября

1,7

29 ноября

1,7

23 ноября

1,7

30 ноября

1,7

24 ноября

1,7

01 декабря

1,7

25 ноября

1,7

02 декабря

1,7

26 ноября

1,7

03 декабря

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0036 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0116 маната и составил 1,9219 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

22 ноября

1,9169

29 ноября

1,9172

23 ноября

1,9100

30 ноября

1,9204

24 ноября

1,9105

01 декабря

1,9262

25 ноября

1,9065

02 декабря

1,9253

26 ноября

1,9076

03 декабря

1,9208

Средний курс за неделю

1,9103

Средний курс за неделю

1,9219

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю вырос на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната по сравнению с прошлой неделей и составил 0,0229 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

22 ноября

0,0232

29 ноября

0,0227

23 ноября

0,0227

30 ноября

0,0229

24 ноября

0,0229

01 декабря

0,023

25 ноября

0,0227

02 декабря

0,0229

26 ноября

0,0225

03 декабря

0,023

Средний курс за неделю

0,0228

Средний курс за неделю

0,0229

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0136 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1292 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0142 маната (9,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

22 ноября

0,1521

29 ноября

0,1374

23 ноября

0,1489

30 ноября

0,1334

24 ноября

0,1334

01 декабря

0,1253

25 ноября

0,1421

02 декабря

0,1264

26 ноября

0,1407

03 декабря

0,1238

Средний курс за неделю

0,1434

Средний курс за неделю

0,1292