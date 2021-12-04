Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
22 ноября
|
1,7
|
29 ноября
|
1,7
|
23 ноября
|
1,7
|
30 ноября
|
1,7
|
24 ноября
|
1,7
|
01 декабря
|
1,7
|
25 ноября
|
1,7
|
02 декабря
|
1,7
|
26 ноября
|
1,7
|
03 декабря
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0036 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0116 маната и составил 1,9219 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
22 ноября
|
1,9169
|
29 ноября
|
1,9172
|
23 ноября
|
1,9100
|
30 ноября
|
1,9204
|
24 ноября
|
1,9105
|
01 декабря
|
1,9262
|
25 ноября
|
1,9065
|
02 декабря
|
1,9253
|
26 ноября
|
1,9076
|
03 декабря
|
1,9208
|
Средний курс за неделю
|
1,9103
|
Средний курс за неделю
|
1,9219
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю вырос на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната по сравнению с прошлой неделей и составил 0,0229 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
22 ноября
|
0,0232
|
29 ноября
|
0,0227
|
23 ноября
|
0,0227
|
30 ноября
|
0,0229
|
24 ноября
|
0,0229
|
01 декабря
|
0,023
|
25 ноября
|
0,0227
|
02 декабря
|
0,0229
|
26 ноября
|
0,0225
|
03 декабря
|
0,023
|
Средний курс за неделю
|
0,0228
|
Средний курс за неделю
|
0,0229
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0136 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1292 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0142 маната (9,9 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
22 ноября
|
0,1521
|
29 ноября
|
0,1374
|
23 ноября
|
0,1489
|
30 ноября
|
0,1334
|
24 ноября
|
0,1334
|
01 декабря
|
0,1253
|
25 ноября
|
0,1421
|
02 декабря
|
0,1264
|
26 ноября
|
0,1407
|
03 декабря
|
0,1238
|
Средний курс за неделю
|
0,1434
|
Средний курс за неделю
|
0,1292
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