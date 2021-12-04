Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 22 ноября 1,7 29 ноября 1,7 23 ноября 1,7 30 ноября 1,7 24 ноября 1,7 01 декабря 1,7 25 ноября 1,7 02 декабря 1,7 26 ноября 1,7 03 декабря 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0036 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0116 маната и составил 1,9219 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 22 ноября 1,9169 29 ноября 1,9172 23 ноября 1,9100 30 ноября 1,9204 24 ноября 1,9105 01 декабря 1,9262 25 ноября 1,9065 02 декабря 1,9253 26 ноября 1,9076 03 декабря 1,9208 Средний курс за неделю 1,9103 Средний курс за неделю 1,9219

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю вырос на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната по сравнению с прошлой неделей и составил 0,0229 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 22 ноября 0,0232 29 ноября 0,0227 23 ноября 0,0227 30 ноября 0,0229 24 ноября 0,0229 01 декабря 0,023 25 ноября 0,0227 02 декабря 0,0229 26 ноября 0,0225 03 декабря 0,023 Средний курс за неделю 0,0228 Средний курс за неделю 0,0229

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0136 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1292 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0142 маната (9,9 процента).