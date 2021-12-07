В Азербайджане начнется реализация проекта "умный" порт

Стратегия развития Бакинского международного морского торгового порта до 2035 года предусматривает его превращение в "умный" порт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник журналистам начальник управления международного сотрудничества порта Айнур Самедова.

По ее словам, стратегия создания и развития "зеленого" и "умного" порта разработана Европейским союзом.

"В ближайшей перспективе планируется приступить к реализации проекта "умного" порта. В связи с этим уже налажено международное сотрудничество по разным направлениям, ведутся расширенные работы по цифровизации документооборота и полному отказу от бумажных носителей", - сказала Самедова.