https://news.day.az/economy/1412879.html Строительство дороги Барда-Агдам близко к завершению
Строительство дороги Барда-Агдам близко к завершению
На 60% завершилось строительство автомобильной дороги Барда-Агдам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил Real Tv заместитель начальника Главного управления эксплуатации и ремонта дорог Государственного агентства автодорог Азербайджана Идаят Рустамов.
По его словам, это будет 4-х полосная дорога первой технической категории.
"Длина дороги, которая имеет два направления, составляет 44,5 километра", - сказал заместитель начальника.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре