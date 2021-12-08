https://news.day.az/economy/1413276.html Началось строительство новых туннелей Зангезурского коридора - ФОТО
Началось строительство новых туннелей Зангезурского коридора - ФОТО
Строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), фундамент которой был заложен 26 октября Президентами Азербайджана и Турции, продолжается быстрыми темпами, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
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