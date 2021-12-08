Открылся второй самый большой магазин сети Baku Electronics

На прошлой неделе в Хатаинском районе (Украинский круг) прошло грандиозное открытие второго по величине 26 филиала сети магазинов Baku Electronics.

Мероприятие было открыто официальным выступлением руководства сети, а также местных и иностранных гостей. Открытие продолжила интерактивная шоу-программа. В качестве музыкального исполнителя был приглашен Мири Юсиф, еще больше украсив вечер живым исполнением песен.

После слов руководства компании Baku Electronics, слово было передано региональному руководителю бренда Samsung Дэнни Донгвон Рю. После него свои поздравления выразил руководитель компании LG в Азербайджане Сангин Ли.

В магазине, площадью 2400 кв.м, представлены товары всемирно известных брендов - большая и малая бытовая техника, телевизоры, мобильные телефоны и планшеты, а также товары для дома, домашний текстиль, сковородки, сервизы, мебель и много других товаров.

Напомним, что специально к открытию в магазинах действует кампания сроком с 3 по 12 декабря!

В рамках кампании вся бытовая техника, телевизоры и кондиционеры предлагаются без предоплаты, процентов и комиссии сроком на 18 месяцев.

Прямо сейчас клиенты могут приобрести телевизор Samsung UE32T4500AUXRU, без комисии, предоплаты и процентов на 18 месяцев.

Помимо этого телефоны и планшеты предлагаются в рассрочку без предоплаты и процентов сроком на 18 месяцев.

Это, в свою очередь, означает, что клиенты прямо сейчас могут приобрести телефон Samsung Galaxy A037, не оплачивая первоначальный взнос и проценты на протяжении 18 месяцев.

Фанаты бренда Apple тоже останутся довольны! Они смогут приобрести свои любимые товары без предоплаты и процентов, сроком на 12 месяцев.

Однако новости на этом не заканчиваются, клиенты, совершившие покупку наличными или такситом, свыше 500 манатов, получат подарочную карту на 50 манатов!

Заботящиеся о красоте и удобстве своего дома также не останутся без выгодных предложений!

Так, специально к открытию тарелки, текстиль и сковородки при оплате наличными достанутся клиентам со скидкой до 40%. А желающие приобрести эти товары в кредит смогут осуществить свою мечту без предоплаты и процентов сроком на 12 месяцев.

Желающие поменять свою мебель в канун нового года смогут приобрести понравившиеся им модели мебели со скидкой 30% или при покупке в кредит без предоплаты, комисии и процентов сроком на 24 месяца.

Отметим также, что Baku Electronics уже на протяжении 27 лет радует своих покупателей, качественными товарами, а название компании идет вровень со словами надежность, лояльность и доверие.



Baku Electronics, официальный дистрибьютор таких брендов как LG, Bosch, Sony, Huawei, Xiaomi, Tefal, Rowenta, Panasonic, HP, Acer, Philips, Lenovo, Kenwood, Braun, Delonghi, а также торговый представитель бренда Apple.

Занимающий лидирующие места на рынке электроники и бытовой техники Baku Electronics имеет также 26 магазинов в регионах, а также торговый сайт для удобства клиентов www.bakuelectronics.az.

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