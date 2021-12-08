Баку и Тегеран увеличат товарооборот

В следующем году будут предприняты шаги по увеличению товарооборота между Азербайджаном и Ираном.

Об этом сказал Trend посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

По его словам, последние статистические данные показывают рост товарооборота между двумя странами. Так, несмотря на пандемию коронавируса и ряд вопросов, товарооборот между двумя странами за 10 месяцев увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Посол Ирана добавил, что это может быть предвестником увеличения торговли в следующем году. Кроме того, существует транзитный потенциал для увеличения торговли между двумя странами.

"Мы станем свидетелями серьезного развития экономических отношений между двумя странами после того, как состоялась встреча Президентов Азербайджана и Ирана в рамках XV Саммита ОЭС в Ашхабаде. Это однозначно пойдет на пользу двум государствам и народам двух стран", - сказал он.

Отметим, что согласно статистике Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Ираном за 10 месяцев составил 337 миллионов долларов. За указанный период Азербайджан экспортировал в Иран товаров на сумму в 26,1 миллиона долларов, а из Ирана импортировал товаров на 311 миллион долларов.