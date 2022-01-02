В Азербайджане всё больше субъектов бизнеса проходит онлайн-регистрацию

В Азербайджане существенно выросло количество субъектов бизнеса, прошедших онлайн-регистрацию, сказала Trend сотрудник Главного управления государственной регистрации Государственной налоговой службы Азербайджана Лала Ахмедова, передает Day.Az.

По ее словам, в январе - ноябре 2021 года государственную онлайн-регистрацию прошли 10 769 коммерческих организаций, что на 28,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

"Из общего числа зарегистрированных коммерческих организаций 90,7 процента составили предприятия с местным капиталом, 9,3 процента - с иностранным. Из них 82,8 процента зарегистрированы в электронном формате. Удельный вес обществ с ограниченной ответственностью с местным капиталом, прошедших электронную регистрацию, составил 92,7 процента. Кроме того, в январе - ноябре по новой методике регистрации (FIN код+мобильный номер) зарегистрировано 1 723 ООО с местным капиталом, что на 86,5 процента больше, чем в аналогичном периоде 2020 года", - сказала Ахмедова.

По ее словам, при электронной регистрации документы направляются онлайн в "личный кабинет" налогоплательщика, и нет необходимости получать их на бумажном носителе.

"Также обеспечена интеграция регистрационных документов, отправленных в "личный кабинет", в соответствующие информационные системы всех государственных структур, банков, нотариальных и других организаций", - добавила она.