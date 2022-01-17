Азербайджан закладывает основу туризма в Карабахе

Автор: Ибрагим Алиев

В Азербайджане продолжаются работы по восстановлению и заселению освобожденных территорий, находившихся под армянской оккупацией почти 30 лет. В ходе 44-дневной войны азербайджанская армия освободила 5 городов, 4 поселка, 286 сел, большое количество стратегических высот в Карабахе.

С тех пор государством, по распоряжению и под наблюдением Президента Ильхама Алиева, принимаются меры по возвращению беженцев в родные края в рамках программы "Большое возвращение".

Как отметил глава государства во время обращения к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, грандиозная работа, проводимая на освобожденных землях, также имеет социальную направленность, потому что абсолютное большинство этих дел носит социальный характер и рассчитано на скорейшее возвращение бывших вынужденных переселенцев на эти территории.

Сегодня, согласно сообщениям азербайджанских СМИ, стало известно, что в ближайшее время откроются первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные территории. На начальном этапе будут созданы условия для отправки автобусов в Шушу и Агдам. Первые поездки планируется осуществить 24 января.

Среди запланированных маршрутов: Баку-Шуша-Баку, Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли, Баку-Агдам-Баку и Барда-Агдам-Барда.

Открытие этих маршрутов само по себе является грандиозным событием, ибо данный шаг внесет свой вклад в возвращение азербайджанцев на свои земли. Среди возвращающихся есть и новое поколение, которое не имело возможности побывать в родных краях. Для азербайджанских беженцев вернуться в Карабах - это шанс воссоединиться с детскими воспоминаниями, быть его гордыми жителями. Cогласно опросу, более 70% перемещенных лиц хотят вернуться в Карабах.

В настоящее время осуществляются крупные инфраструктурные проекты по подключению освобожденных территорий к электросети и транспортному сообщению. В рамках работ, проводимых в 2021 году, была создана сеть дорог протяженностью около 700 километров, которая будет служить и гражданским целям. Ожидается, что в 2022 году первые уроженцы Карабаха смогут вернуться на родные земли и для достижения этой цели в первую очередь необходимо обезопасить эти территории от мин, в связи с чем Агентство Азербайджана по разминированию и его саперы работают не покладая рук.

Так агентство привлекло к процессу просвещения по этому вопросу более пяти тысяч сотрудников 130 государственных учреждений и частных предприятий. В 80 селах, расположенных вблизи минных полей, уже созданы группы по борьбе с минной угрозой. В то же время были подготовлены и распространены среди населения тысячи просветительских и предупреждающих материалов. Повышение осведомленности является одним из важных направлений операций по разминированию.

Открытие автобусных маршрутов в Шушу и Агдам заложит и фундамент для будущего туризма. Разумеется, полноценное использование туристических возможностей в Карабахе и в прилегающих районах будет возможно только после обеспечения трех основных факторов: безопасности, возвращения населения и создания инфраструктуры.

Нет сомнений в том, что в ближайшем будущем, после решения всех этих вопросов, Карабах будет занимать лидирующую позицию в сфере туризма Азербайджана. Можно с уверенностью сказать, что он станет центром экотуризма регионального, а затем и мирового значения.

Работы по созданию инфраструктуры на освобожденных территориях продолжаются без замедлений. Параллельно с этой работой была начата просветительская работа для ознакомления мира с туристическим потенциалом Карабаха, а также предварительные исследования с целью использования туристических возможностей региона. Развитие туристического сектора в Карабахе окажет положительное влияние на скорейшее экономическое возрождение региона.

Реализация всех этих проектов приведет и к открытию на освобожденных территориях рабочих мест. У бывших вынужденных переселенцев есть потомки, дети, внуки, правнуки, и в перспективе, когда будут созданы конкретные условия и регион превратится в серьезную ресурсную базу, можно ожидать притока и дополнительных людских ресурсов. Важно подойти к вопросу комплексно, основательно, чтобы создать серьезные предпосылки, большой задел для возвращения людей на освобожденные территории, их безопасного и безбедного существования.

Возвращение населения является важной составной частью реинтеграции всех территорий. Люди, которые будут возвращаться, станут важными коммуникаторами между основным Азербайджаном и освобожденными регионами, а также между азербайджанцами и армянами региона. Они станут проводниками политики реинтеграции освобожденных территорий в Азербайджан.

Сегодня возвращение и расселение азербайджанцев в свои дома - прямая стратегическая цель государства. Для ее достижения важно, чтобы и население активно участвовало в этом процессе. Открытие автобусных маршрутов - один из первых шагов в этом направлении.