Назван объем инвестиций в промзоны в Азербайджане

На сегодня в Азербайджане резидентами промышленных зон инвестированы 6,4 миллиарда манатов, в том числе в 2021 году - 247,7 миллиона манатов.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в промышленных зонах создано более 9700 рабочих мест.

По действующим проектам будет инвестировано более 370 миллионов манатов и создано более 2400 постоянных рабочих мест, говорится в публикации.