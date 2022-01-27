https://news.day.az/economy/1430431.html Назван объем инвестиций в промзоны в Азербайджане
Назван объем инвестиций в промзоны в Азербайджане
На сегодня в Азербайджане резидентами промышленных зон инвестированы 6,4 миллиарда манатов, в том числе в 2021 году - 247,7 миллиона манатов.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он отметил, что в промышленных зонах создано более 9700 рабочих мест.
По действующим проектам будет инвестировано более 370 миллионов манатов и создано более 2400 постоянных рабочих мест, говорится в публикации.
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