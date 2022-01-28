Фонд развития предпринимательства Азербайджана назвал объем субсидий, выплаченных в 2021 году

В 2021 году предпринимателям, пострадавшим от пандемии, продолжилось предоставление гарантированных государством кредитов и субсидий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу исполняющий обязанности главы правления Фонда развития предпринимательства Азербайджана Осман Халиев на брифинге по итогам прошлого года.

Как отметил Халиев, по итогам 2021 года по программе выплачено субсидий на сумму 15,3 миллиона манатов.

"Всего по банковским кредитам на сумму 500 миллионов манатов по 2631 заявке в рамках программы поддержки были предоставлены госгарантии на 291,9 миллиона манатов. Из них вступили в силу 2630 с суммой кредита 499,8 миллиона манатов", - сказал он.