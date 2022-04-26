В Азербайджане совместно с Россией построен вертолетный завод

В Азербайджане уже в третьем квартале 2022 года возможен запуск вертолетного завода, построенного совместно с Россией.

Об этом сказал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев во вторник в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кроме того, он сказал, что планируется увеличить поставки из России в Азербайджан минеральных удобрений и пшеницы.

Перспективным, по словам Мустафаева, является проект "Агроэкспресс", который внесет вклад в обеспечение пищевой безопасности двух стран.

Он отметил, что между Азербайджаном и Россией достигнут ряд договоренностей о взаимодействии, добавив, что достигнут стратегический уровень взаимодействия по нескольким направлениям.

"У нас есть восемь дорожных карт, в рамках которых ведутся работы по направлениям торговли, транспорта, инвестиций. Россия является третьим крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Позитивная динамика товарооборота позволит выйти на более существенный его рост, о чем свидетельствуют показатели первого квартала. Азербайджан вложил в экономику России более 1,2 млрд долларов, а Россия - более шести млрд. Мы создаём все условия, чтобы российские инвесторы чувствовали себя здесь комфортно", - сказал Мустафаев.