Европейский инвестбанк запустит новый проект в Азербайджане

Европейский инвестиционный банк (EIB) запустит новый проект в Азербайджане.

Об этом сказал во вторник глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка на Южном Кавказе Мацей Чура на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Наша новая инициатива - Eastern Partnership Investment in Connectivity (EPIC), которая предусматривает техническую помощь в подготовке и реализации инфраструктурных проектов, скоро будет запущена в Азербайджане", - сказал Чура.

По его словам, данный проект создаст возможности для бизнеса, которые способствуют диверсификации экономики и поддержке ненефтяного сектора.