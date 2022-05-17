https://news.day.az/economy/1462476.html Европейский инвестбанк запустит новый проект в Азербайджане
Европейский инвестбанк запустит новый проект в Азербайджане
Европейский инвестиционный банк (EIB) запустит новый проект в Азербайджане.
Об этом сказал во вторник глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка на Южном Кавказе Мацей Чура на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Наша новая инициатива - Eastern Partnership Investment in Connectivity (EPIC), которая предусматривает техническую помощь в подготовке и реализации инфраструктурных проектов, скоро будет запущена в Азербайджане", - сказал Чура.
По его словам, данный проект создаст возможности для бизнеса, которые способствуют диверсификации экономики и поддержке ненефтяного сектора.
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