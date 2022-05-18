Сколько инвестировал Израиль в ненефтяной сектор Азербайджана?

Израиль в период 1995 - 2021 годов инвестировал в ненефтяной сектор Азербайджана 24 миллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду советник Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Зохраб Гадиров на бизнес-форуме Азербайджан-Израиль.

Также было отмечено, что с начала 2022 года 91 израильская компания зарегистрировала свой бизнес в Азербайджане. Эти компании работают в различных секторах экономики, таких как промышленность, строительство, сельское хозяйство и других.

Напомним, что 18 мая состоялся бизнес-форум Азербайджан-Израиль, организованный AZPROMO, в котором приняли участие представители израильских компаний, задействованных в ирригации, животноводстве и других секторах сельского хозяйства.