https://news.day.az/economy/1464472.html Реконструируется дорога, охватывающая три населенных пункта Нефтчалы - ФОТО - ВИДЕО
Реконструируется дорога, охватывающая три населенных пункта Нефтчалы - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует автомобильную дорогу протяженностью 19 км по маршруту Нефтчала-Кюркенд-2-й Маяк, охватывающую 3 населенных пункта Нефтчалы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба агентства.
Отмечается, что автодорога реконструируется в соответствии с 4-й технической степенью. Ширина земляного полотна дороги - 10 метров, а проезжей части - 6 метров.
Для нормальной организации движения по окончании строительных работ предусматривается установка дорожных знаков, указателей, прокладка горизонтальных линий разметки и парковки.
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