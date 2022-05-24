Реконструируется дорога, охватывающая три населенных пункта Нефтчалы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует автомобильную дорогу протяженностью 19 км по маршруту Нефтчала-Кюркенд-2-й Маяк, охватывающую 3 населенных пункта Нефтчалы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что автодорога реконструируется в соответствии с 4-й технической степенью. Ширина земляного полотна дороги - 10 метров, а проезжей части - 6 метров.

Для нормальной организации движения по окончании строительных работ предусматривается установка дорожных знаков, указателей, прокладка горизонтальных линий разметки и парковки.