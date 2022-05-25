Нефтяная промышленность Азербайджана может возглавить процесс цифровой трансформации

Источник: Агентство международной информации Trend

Нефтяная промышленность Азербайджана имеет все шансы возглавить процесс цифровой трансформации в списке отраслей с высоким уровнем цифровой трансформации. Крупные банки Азербайджана держатся на высоких позициях рейтингов в области инноваций.

Об этом сказал Trend генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий, передает Day.Az.

По его словам, это связано с определяющей ролью нефтепромышленности для экономики страны, а также с ажиотажным спросом на азербайджанскую нефть из-за резкого изменения мировой экономический ситуации.

"Во многих странах промышленность, в том числе топливно-энергетический комплекс, идёт во втором эшелоне цифровой трансформации. Но Азербайджан уникален тем, что здесь нефтяная промышленность имеет все шансы возглавить этот процесс. Это связано с определяющей ролью нефтепромышленности для экономики страны, а также с ажиотажным спросом на азербайджанскую нефть из-за резкого изменения мировой экономический ситуации. Растущие запросы, в первую очередь, со стороны стран Европейского союза и Турции, требуют в кратчайшие сроки кардинально поменять бизнес-стратегию, нарастить добычу, перестроить логистику. На сегодняшний день единственным эффективным инструментом для таких масштабных изменений бизнеса остаётся цифровая трансформация на основе данных", - сказал Лихницкий.

Кроме того, он отметил, что традиционно, список отраслей с высоким уровнем цифровой трансформации возглавляют телекоммуникации и банковский сектор, в этом смысле Азербайджан не стал исключением из общемировых тенденций и достижения азербайджанского телекома в создании "умных" данных признают на международном уровне.

"Переход к цифровому обществу - один из ключевых пунктов стратегии "Азербайджан-2030". Он подразумевает повышение цифровой грамотности населения и создание ценности за счёт инноваций, основанных на данных. Это требует высокого уровня "цифровой" зрелости, принятия стратегических решений и внедрения культуры управления данными. Активная поддержка государства ускоряет этот процесс. Опыт Азербайджана здесь совпадает с опытом таких стран, как Сингапур, Индия и Россия", - подчеркнул гендиректор DIS Group.

Поскольку экономика и бизнес Азербайджана демонстрируют устойчивую позитивную динамику, то, по мнению Лихницкого, на ближайшие несколько лет можно спрогнозировать высокий спрос на решения в области монетизации данных.

"Речь идёт не только о внешней монетизации - например, за счёт повышения эффективности продаж, - но и о внутренней, за счёт сокращения издержек. На первый план выходят вопросы оптимизации бизнес-процессов и монетизации данных за счёт аналитических ИТ-решений. Аналитика на основе данных позволяет ускорять развитие как бизнеса в целом, так и его отдельных функций. В перспективе, как минимум пять лет этот тренд будет определять развитие цифровой трансформации азербайджанского бизнеса", - добавил он.