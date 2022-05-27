Как будут работать электрички Баку-Сумгайыт в нерабочие дни?

28, 29 и 30 мая электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать по графику нерабочих дней.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в Facebook.

С графиком движения электропоездов в нерабочие дни можно ознакомиться по ссылке.