https://news.day.az/economy/1465725.html Как будут работать электрички Баку-Сумгайыт в нерабочие дни?
Как будут работать электрички Баку-Сумгайыт в нерабочие дни?
28, 29 и 30 мая электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать по графику нерабочих дней.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в Facebook.
С графиком движения электропоездов в нерабочие дни можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре