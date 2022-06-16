В Баку проходит выставка-конференция Partners & Business

16 июня в Baku Crystal Hall открылась выставка-конференция по презентации местных компаний "Partners and Business" Baku 2022.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), на мероприятии, организованном агентством совместно с Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и ООО "Marsol" в партнерстве с Kapital Bank, представлены продукты и услуги около 200 местных компаний, работающих в сферах промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, сферах ИКТ, образования, строительства, логистики, текстиля и др.

Целью мероприятия является более широкая презентация азербайджанских компаний, расширение возможностей выхода на рынки, развитие делового партнерства между местными компаниями и установление новых связей сотрудничества.

В рамках выставки проводится конференция с участием государственных структур и предпринимателей. На мероприятии выступили замминистра экономики Ниязи Сафаров, председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли, вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Вугар Зейналов, глава Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Мамед Аббасбейли, председатель ООО "Marsol" Турал Мустафаев и представители частного сектора.

Конференция продолжила свою работу панельным заседанием, посвященным презентации платформы "ƏMAS" - подсистемы в сфере трудовых отношений и занятости. В предстоящие дни в рамках конференции пройдут панельные дискуссии на темы, посвященные поддержке государством развития предпринимательства, перспективам предпринимательства и инвестиций в регионах, особенно в освобожденных районах, и на другие темы.

Участие в выставке в качестве посетителя бесплатное. Для участия можно зарегистрироваться на сайте partners.az.

Для подробной информации о выставке и регистрации: www.partners.az.

Выставка-конференция продлится до 18 июня и открыта для посетителей ежедневно с 10.00 до 18.00.