Микаил Джаббаров на встрече с заместителем премьер-министра Узбекистана

В ходе встречи с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым были обсуждены вопросы укрепления экономических связей.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в Twitter.

"В ходе встречи с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым были обсуждены вопросы укрепления экономических связей между нашими странами, развития сотрудничества в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, инвестиций и МСБ", - говорится в публикации.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - мае 2022 года товарооборот с Узбекистаном превысил 64,787 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 39,928 миллиона долларов (рост за год на 62,26 процента).