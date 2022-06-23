В Азербайджане принимаются меры по предотвращению искусственного роста цен на продукты питания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, отвечая на вопросы журналистов.

"Соответствующим государственным органам даны поручения по решению этого вопроса", - сказал Шарифов.

По его словам, также проводится соответствующая работа с предпринимателями.

Необходимо, чтобы предприниматели, осознавая свою ответственность, не злоупотребляли ситуацией, отметил министр.