Министерства стран-участниц ТМТМ ведут работы по синхронизации потоков грузов

Руководители отраслевых министерств стран-участниц Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) ведут работы по синхронизации потоков грузов, сказал Trend генеральный секретарь ТМТМ Гайдар Абдыкаримов, передает Day.Az.

По его словам, в апреле-мае нынешнего года соответствующие ведомства стран-участниц ТМТМ уже провели встречи.

"Кроме того, на фоне роста транзитных грузов из Китая в Европу по маршруту ТМТМ ведутся работы над расширением пропускной способности. Здесь речь идет как об инвестициях, так и технологическом улучшении транспортной инфраструктуры. Также нами уже разработан паспорт нашего коридора, в рамках чего мы определили "узкие места", и ведутся работы по их устранению. Помимо этого, мы изучаем участки, в которые необходимо нарастить инвестиции, а также где можно увеличить поток грузов", - добавил генсек.

Отметим, что ТМТМ пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.