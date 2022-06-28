Обсуждены возможности сотрудничества азербайджанских и турецких бизнесменов, работающих в США

Представители Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках рабочего визита в США посетили Турецкий дом в Нью-Йорке.

Как сообщили Day.Az в агентстве, на встрече председателя правления агентства Орхана Мамедова и генерального консула Турции в Нью-Йорке Рейхана Озгюра состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества между Азербайджаном и турецкими бизнесменами, работающими в США, поддержке консульства в этой сфере.