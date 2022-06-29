ЕС продолжит оказывать содействие Азербайджану в управлении водными ресурсами.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на полях международной конференции на тему "Содействие партнерству и деятельности в устойчивом управлении водными ресурсами", которая проходит в "умном" селе Агалы Зангиланского района.

"В мире актуализируется вопрос управления водными ресурсами. ЕС является одним из основных партнеров Азербайджана в этой области. Мы хотим и далее развивать сотрудничество с Азербайджаном, поскольку "зеленая" трансформация является приоритетом нашего сотрудничества, а устойчивое развитие зависит от управления водными ресурсами и доступа к воде", - сказал Михалко.

Глава представительства отметил, что "умное" село Агалы очень впечатляет своей инфраструктурой.

"Я очень рад быть сегодня в Агалы и участвовать в Международной конференции по управлению водными ресурсами. Это очень важная тема. Чрезвычайно рад, что у меня есть возможность впервые посетить эту впечатляющую деревню, где были реализованы современные концепции. Как вы знаете, "умные" деревни и города являются приоритетами для ЕС, и в нашем сотрудничестве с Азербайджаном это одна из пяти флагманских инициатив в рамках экономического и инвестиционного плана", - сказал Михалко.

По его словам, ЕС заинтересован в дальнейшем содействии проектам, которые реализует правительство Азербайджана.