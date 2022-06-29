Роль Транскаспийского международного транспортного маршрута возросла

Возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Об этом сказал в среду Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, по итогам пяти месяцев 2022 года объем перевозок казахстанских грузов по данному маршруту вырос в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами - более чем на девять процентов.

"С целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота. Считаю, что нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы", - сказал Токаев.