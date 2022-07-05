Центробанк Азербайджана, ВБ и МВФ обсудили проект “Цифровые финансы"

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов выступил на заседании Избирательной группы Всемирного банка (ВБ) и панели "Цифровые финансы" в рамках заседания, посвященного 30-летию Избирательной группы и Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал Кязимов в Twitter.

"Мы поделились мнениями о реализуемых в Азербайджане проектах в этой сфере и перспективах дальнейшего сотрудничества с указанными организациями", - говорится в публикации.