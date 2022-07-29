Вашему бизнесу необходима дополнительная финансовая поддержка? Тогда развивайте свой бизнес с яркими условиями Yelo Bank:

- Сумма кредита составляет до 5 000 000 манатов (эквивалент в долларах/евро)

- Процентная ставка от 5% годовых

- Льготный период до 36 месяцев

- Срок оплаты кредита до 120 месяцев



Почему бизнес-кредит от Yelo Bank? Оформление кредита происходит в короткие сроки, и вы можете более эффективно использовать свое драгоценное время и посвятить его своему бизнесу. Сумма кредита определяется в зависимости от оборота и объема вашего бизнеса. К тому же вы можете получить кредит как под залог, так и без залога по кредиту может служить движимое и недвижимое имущество, а также торговое оборудование.

Предоставление профессиональных финансовых услуг владельцам малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов Yelo Bank. Следует отметить, что бизнес-кредиты в настоящее время составляют 70% от общего кредитного портфеля Yelo Bank. Это показатель того, что бизнесмены также доверяют Yelo Bank. Выберите Yelo Bank для развития своего бизнеса.

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