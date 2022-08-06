Источник: Агентство международной информации Trend

Средний коридор может стать более конкурентоспособным по сравнению с Северным коридором.

Об этом Trend сказал Иэн Роулинсон, коммерческий директор компании APM Terminals Poti, управляющей грузинским портом Поти, передает Day.Az.

"Для того, чтобы Средний коридор стал конкурентоспособным, когда военные действия в Украине закончатся и ситуация в регионе нормализуется, потребуется его чрезвычайная эффективность в создании прозрачных железнодорожных и морских транспортных связей", - сказал он.

По словам Роулинсона, очень трудно дать прогноз на этот год, поскольку неопределенность, связанная с российско-украинским конфликтом, а также продолжающиеся последствия COVID-19, особенно в Китае, напрямую влияют на глобальную цепочку поставок. Однако сегодня китайские грузы, которые исторически проходят через Россию, эффективно перевозятся через Средний коридор.

Как пояснил коммерческий директор, российский коридор между Китаем и Европой довольно хорош, хотя на границе между Беларусью и Польшей существуют определенные сложности с проходимостью грузов. Сегодня всем игрокам Среднего коридора необходимо продвигать концепцию рынка Центральная Азия - Кавказ как части китайского рынка, потому что, как считает Роулинсон, китайский рынок в конечном итоге будет стремиться вернуться к Северному коридору, когда он вновь откроется.

"Средний коридор останется высококонкурентным, когда Северный коридор вновь откроется к общей выгоде для Грузии и Азербайджана. Возможности для стран, расположенных на этом пути, воспользоваться инфраструктурой и связью, а затем начать развивать местную промышленность, огромны", - сказал он.

Как отметил Роулинсон, малые и средние предприятия как Азербайджана, так и Грузии должны создать и использовать преимущества связи, создаваемой коридором, и, следовательно, стимулировать экономический рост.

"APM Terminals тесно сотрудничает с партнерами из Азербайджана, а также из Казахстана и Узбекистана. Мы также работаем со всеми основными судоходными линиями, чтобы соединить Поти с европейскими портами - в таких странах, как Румыния, Болгария и Турция, а также с европейскими железнодорожными операторами, особенно в Польше и Германии, чтобы обеспечить эффективность и прозрачность Среднего коридора", - добавил он.