Рост ВВП Азербайджана будет поддерживаться инвестициями в Карабах

Ожидается самый высокий с 2013 года профицит счета текущих операций Азербайджана - выше 15 процентов ВВП.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в экономическом обзоре инвестиционного банка Renaissance Capital.

"Мы не видим серьезных факторов для пересмотра прогноза (фиксированного) курса азербайджанского маната 1,70 AZN/$. Рост мировых цен на топливо поддерживает укрепление счета текущих операций Азербайджана", - говорится в отчете

В среднесрочной перспективе финансовые буферы и накопленные резервы обеспечат основу для финансовой стабильности, отмечает банк.

По прогнозу Renaissance Capital, рост ВВП Азербайджана в 2022 году составит 3 процента, что в значительной степени будет поддерживаться инвестициями в освобожденные [от армянской оккупации в 2020 году] территории.