В Международном аэропорту Гейдар Алиев полностью восстановлено электроснабжение. В настоящее время вся инфраструктура бакинского аэропорта функционирует в штатном режиме.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, отключение электроэнергии в аэропорту не оказало существенного влияния на график прибытия и отправления самолетов.

Отметим, что из-за проблем с энергоснабжением аэропорт был оперативно переведен на резервные источники энергии.