https://news.day.az/economy/1486222.html В Международном аэропорту Гейдар Алиев полностью восстановлено электроснабжение
В Международном аэропорту Гейдар Алиев полностью восстановлено электроснабжение
В Международном аэропорту Гейдар Алиев полностью восстановлено электроснабжение. В настоящее время вся инфраструктура бакинского аэропорта функционирует в штатном режиме.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, отключение электроэнергии в аэропорту не оказало существенного влияния на график прибытия и отправления самолетов.
Отметим, что из-за проблем с энергоснабжением аэропорт был оперативно переведен на резервные источники энергии.
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